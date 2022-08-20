Дочь Юлии Барановской поставила матери условие: "Больше нельзя снимать"

14-летняя дочь российской телеведущей Юлии Барановской Яна считает себя уже достаточно взрослой для того, чтобы прямо заявлять маме о своих желаниях и ставить перед ней условия.

О том, что ей приходится считаться с мнением взрослеющей дочери, рассказала сама Барановская, описав произошедший с ними инцидент по возвращению из Сочи, где семья устроила себе небольшой трёхдневный отдых.

Дочка ведущей не разрешила своей звёздной маме фотографировать её и снимать на видео по дороге домой.

"Мы полетели. Всё, закончились три ночи в Сочи. Летим обратно домой, а дочку снимать нельзя. Она не разрешает. Да, дочка. Больше нельзя снимать. Взрослая", - с сожалением отметила Барановская в своём Telegram-канале.