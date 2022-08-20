Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Кедми: Киев представит тщетные попытки атак на Крым как свою "победу"
Развожаев: украинский БПЛА, попавший в штаб флота в Севастополе, сбит ПВН
Чадаев: богема Москвы ждёт, когда Путин промахнётся
Шойгу: ВСУ нанесли удар по Еленовке из-за страха разоблачения преступлений Киева
Вершинин об ударах по Крыму: нужны жесткие ответы, иначе РФ выглядит слабаком
Шишкин:удар по Крымскому мосту — дело не хотелок Зеленского
Рожин: налёты БПЛА на Крым — прощупывание ПВО перед ударом
МО РФ: под Харьковом уничтожены боевики "Кракена"* и наёмники США
Историк из США: Америка и Европа ведут "немыслимую игру" против России

Точно вернутся: Пугачёва и Галкин внесли за обучение детей в России более 3 млн

Шоу-бизнес

Стало известно, что Лиза и Гарри Галкины — дети певицы Аллы Пугачёвой и юмориста Максима Галкина - в наступающем учебном году будут учиться в России.

Точно вернутся: Пугачёва и Галкин внесли за обучение детей в России более 3 млн

Журналисты портала Dni. Ru выяснили, что звёздным наследникам предстоит грызть гранит науки в третьем классе Первой Московской Гимназии, а их знаменитые родители уже внесли плату за обучение на предстоящий учебный год. Это лишний раз подтверждает, что Пугачёва с детьми собирается вернуться в Москву из-за границы, где они сейчас находятся.

Согласно установленному прайсу, один год обучения в Первой Московской Гимназии обходится родителям в 1 680 000 рублей. Если здесь обучается не один ребёнок, а два и больше, учебное заведение делает родителям скидку в 10%. Известно, что Пугачёва и Галкин отдали за обучение Гарри и Лизы 3 192 000 за год.

В гимназии, где обучаются звёздные дети, предметы изучаются углублённо, серьёзно преподаются иностранные языки — учеников готовят к международным экзаменам по английскому, немецкому, испанскому и французскому, а каждый школьник обучается по специально разработанному для него учебному плану.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Светлана Нерадовская
Популярное
Силовые структуры
Бородай: союзные войска разбивают армию Польши в Херсонской области

Польша принимает активное участие в украинском конфликт, заявил депутат.

Бородай: союзные войска разбивают армию Польши в Херсонской области
Newsweek: Третья мировая война началась — США уже убивают российских детей
Мир. Новости мира
Newsweek: Третья мировая война началась — США уже убивают российских детей
Силовые структуры
Норин: американские "Хаймарсы" для ВСУ оказались "серьёзной штукой"
Мир. Новости мира
Sohu: Путин одной фразой указал Пелоси на её место
Любовь Степушова Путин едет: на Западе замерли перед саммитом G-20 Любовь Степушова Ольга Лебедева Гаджеты на Android не падут жертвами кибервойны Ольга Лебедева Сергей Лебедев Польша засматривается на Львов: порвут ли Украину на британский флаг Сергей Лебедев
Мир. Новости мира
Baijiahao: Европа в критически важный момент поддержала Россию
Силовые структуры
Foreign Affairs: США могут ввести войска на Украину, если СВО затянется на год
"Батальон Монако" - самое успешное подразделение ВСУ. В нем нет "двухсотых"
Мир. Новости мира
"Батальон Монако" - самое успешное подразделение ВСУ. В нем нет "двухсотых"
Последние материалы
Шойгу: ВСУ нанесли удар по Еленовке из-за страха разоблачения преступлений Киева
Вершинин об ударах по Крыму: нужны жесткие ответы, иначе РФ выглядит слабаком
Шишкин:удар по Крымскому мосту — дело не хотелок Зеленского
Рожин: налёты БПЛА на Крым — прощупывание ПВО перед ударом
Историк из США: Америка и Европа ведут "немыслимую игру" против России
Под Днепропетровском ударами ВКС РФ полностью уничтожен батальон ВСУ
МО РФ: под Харьковом уничтожены боевики "Кракена"* и наёмники США
Аксёнов заявил о срабатывании систем ПВО на западе Крыма
Сатановский назвал хороший и плохой финал СВО: Ликвидация или остановка
Норин: американские "Хаймарсы" для ВСУ оказались "серьёзной штукой"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников