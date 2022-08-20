Точно вернутся: Пугачёва и Галкин внесли за обучение детей в России более 3 млн

Стало известно, что Лиза и Гарри Галкины — дети певицы Аллы Пугачёвой и юмориста Максима Галкина - в наступающем учебном году будут учиться в России.

Журналисты портала Dni. Ru выяснили, что звёздным наследникам предстоит грызть гранит науки в третьем классе Первой Московской Гимназии, а их знаменитые родители уже внесли плату за обучение на предстоящий учебный год. Это лишний раз подтверждает, что Пугачёва с детьми собирается вернуться в Москву из-за границы, где они сейчас находятся.

Согласно установленному прайсу, один год обучения в Первой Московской Гимназии обходится родителям в 1 680 000 рублей. Если здесь обучается не один ребёнок, а два и больше, учебное заведение делает родителям скидку в 10%. Известно, что Пугачёва и Галкин отдали за обучение Гарри и Лизы 3 192 000 за год.

В гимназии, где обучаются звёздные дети, предметы изучаются углублённо, серьёзно преподаются иностранные языки — учеников готовят к международным экзаменам по английскому, немецкому, испанскому и французскому, а каждый школьник обучается по специально разработанному для него учебному плану.