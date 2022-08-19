Российская певица Юлия Чичерина побывала на Запорожской АЭС, которая ежедневно обстреливается ВС Украины. Там артистка исполнила свои хиты для российских солдат, сообщают донецкие телеграм-каналы.
Чичерина открыто поддерживает ДНР и ЛНР. Певица с начала спецоперации регулярно посещает освобожденные территории, где даёт концерты для военных.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Польша принимает активное участие в украинском конфликт, заявил депутат.