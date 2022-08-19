Чичерина спела на Запорожской АЭС

Российская певица Юлия Чичерина побывала на Запорожской АЭС, которая ежедневно обстреливается ВС Украины. Там артистка исполнила свои хиты для российских солдат, сообщают донецкие телеграм-каналы.

Чичерина открыто поддерживает ДНР и ЛНР. Певица с начала спецоперации регулярно посещает освобожденные территории, где даёт концерты для военных.