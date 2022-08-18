Певица Монеточка показала лицо новорождённой дочери

Певица Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка, опубликовала фото своей дочери, которая недавно появилась на свет.

Новорождённая дочь певицы Монеточки

Исполнительница песни "Русский ковчег" не стала скрывать лицо своей новорождённой малышки. Она показала, как выглядит её очаровательная кроха.

Елизавета поспешила объяснить подписчикам, что голубой цвет в одежде ребёнка не говорит о его половой принадлежности.

"Нет, это всё ещё девочка, ей просто идёт голубой цвет", — подписала снимок певица.

Ранее Гырдымова объяснила, почему переехала из России в Литву.