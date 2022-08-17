31-летняя Ивлеева объяснила, что из-за напряжённого графика не заводит детей

Телеведущая Анастасия Ивлеева объяснила, что из-за напряженного графика пока не может завести детей.

В своём шоу AGENT SHOW Ивлеева пообщалась с лидером группы "Руки вверх!" Сергеем Жуковым. Певец спросил у неё, почему она до сих пор не стала мамой. На этот вопрос Анастасия сказала, что на данный момент не чувствует себя полностью реализованной в карьере. Телеведущая заявила, что плотный рабочий график не позволяет её завести семью.

"Говорить об этом очень сложно. Вопрос ещё от кого рожать", — сказала телеведущая.

В 2018 году Ивлеева вышла замуж за Алексея Узенюка (Элджей). Однако в прошлом году пара объявила о своём разводе без оглашения причины. Анастасия рассказывала, что тяжело перенесла расставание с мужем, но сейчас они поддерживают дружеское отношения и даже отметили годовщину своей свадьбы.