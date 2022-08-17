Победителя шоу "Битва экстрасенсов" отправили в тюрьму за мошенничество

Победитель знаменитого мистического шоу "Битва экстрасенсов" Максим Левин, видимо, на самом деле обладает редким даром — только его сверхспособности заключаются скорее в умении обманывать людей. Как выяснилось недавно, настоящая фамилия экстрасенса Николаев, и в действительности он мошенник, которого в свое время объявили в федеральный розыск.

Стоит напомнить, что три года назад мужчина сам, не стесняясь, рассказывал журналистам о своих мошеннических схемах, в частности, по обману государства с налогами. Также предприимчивый Максим смог обмануть на немалую сумму предпринимателей из Китая, которые обратились в полицию, когда не получили на переданные им деньги обещанные Максимом сувениры.

И все же Максиму хватило смелости перевоплотился в загадочного колдуна Левина и попытать счастья на шоу "Битва экстрасенсов". Однако триумф длился недолго — вскоре после вручения заветной статуэтки финалиста арестовали. Николаева теперь ждут три года за решеткой.