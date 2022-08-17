Если певица Алла Пугачёва сдержит своё обещание и вернётся в Россию к сентябрю, ей совсем не обязательно будет реагировать на "вызовы на ковёр" и выслушивать там нравоучительные разговоры. Такое мнение высказал юрист Андрей Алешкин.
Адвокат подчеркнул, что в данном случае на стороне Примадонны закон, и никто не имеет права привлечь её к ответственности за высказывания и действия её супруга, юмориста Максима Галкина.
Если кто-то и попытается испортить Пугачёвой жизни, у него на это не будет никаких законных оснований, и делаться это будет исключительно из желания навредить Галкину, отметил юрист.
"Вызывают повестками. Если Алла Борисовна её не получала, то и ходить ей никуда не надо. Если её пригласили устно на какой-то разговор, то решение о том, посещать ли эту встречу, принимает лично Алла Пугачёва. В этом случае заставить её никто не может. За высказывания супруга она не отвечает", — сказал Алешкин в разговоре с "Экспресс Газетой".
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