Доминик, сын американского актёра Стивена Сигала по примеру отца стал гостем московской вечеринки, прошедшей в фешенебельном ресторане на Рублёвке.
Доминик уже не впервые посещает подобное мероприятие в Москве. Он рассказал корреспонденту "МК", что ему нравится в России и её жителях.
По словам сына Стивена Сигала, он симпатизирует россиянам, и восхищается российской культурой и архитектурой. Не меньший восторг у него вызывают российские девушки.
"Они ориентированы на создание семьи, и они сильные личности", — поделился мыслями Доминик Сигал.
Сын Стивена Сигала не исключил своего участия в съёмках, признавшись, что пока думает, чем будет заниматься в российской столице.
"Не был здесь долгое время, и сейчас восполняю время своего отсутствия, думаю о будущем здесь. В Москве хожу по музеям, у меня пока нет какого-то любимого музея, но мне нравится исследовать различные объекты архитектуры в городе и другие подобные вещи", — сказал Доминик Сигал.
Сам Стивен Сигал является специальным представителем МИД РФ по гуманитарным отношениям между РФ и США, а также членом партии "Справедливая Россия — За правду".
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