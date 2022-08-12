Журналист Сидоров о разладе в семье Кудрявцевой: Лера сама разберётся

Телеведущая Лера Кудрявцева готова долго выслушивать подробности о перепетиях в чужих семьях, но про то, что случилось между ней и её супругом Игорем Макаровым, она рассказывать не торопится.

Теперь общественность вынуждена гадать, разводятся ли Кудрявцева с Макаровым, или речь идёт о каких-то временных трудностях.

Журналист Максим Сидоров, который часто присутствует на программе Кудрявцевой "Звёзды сошлись" на НТВ, рассказал порталу BLITZ+, что он думает о сложностях семейной жизни телеведущей в данный момент.

"Лера достаточно умна, чтобы самой разобраться. Сколько таких конфликтов на "Звёзды сошлись" перетёрли. Мы же не знаем всех обстоятельств, у него образ любящего отца и супруга. Сколько лет вместе, отдохнуть порой нужно друг от друга. Иногда хочется быть с семьёй, с другой частью семьи. Переживать не стоит, она грамотная женщина, которая разберётся со всем самостоятельно", — сказал Сидоров.