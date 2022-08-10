Эрнст убрал Маликова и Билана из шоу "Фантастика" на Первом канале

Из шоу "Фантастика" на Первом канале убрали Дмитрия Маликова и Дмитрия Билана.

Пока многие обсуждают замену Максима Галкина в передаче "Лучше всех", на Первом канале снова произошла кадровая перестановка. Так, ещё в марте 2022 года уволился телеведущий Александр Гуревич. Он известен многим по передаче "Сто к одному", которую вёл с 1995 до 2022 года. Однако сообщается, что отснятых выпусков с ним хватит до октября.

Telegram-канал "Продюсер от бг" сообщает, что это не единственное изменение, которое внесли продюсеры Первого канала. Певцов Дмитрия Маликова и Дмитрия Билана заменили в уже отснятом и смонтированном шоу "Фантастика" на Клима Шипенко и танцора Дмитрия Красилова. Причины замены судей не называются. Шоу должно выйти в сентябре 2022 года.