Из шоу "Фантастика" на Первом канале убрали Дмитрия Маликова и Дмитрия Билана.
Пока многие обсуждают замену Максима Галкина в передаче "Лучше всех", на Первом канале снова произошла кадровая перестановка. Так, ещё в марте 2022 года уволился телеведущий Александр Гуревич. Он известен многим по передаче "Сто к одному", которую вёл с 1995 до 2022 года. Однако сообщается, что отснятых выпусков с ним хватит до октября.
Telegram-канал "Продюсер от бг" сообщает, что это не единственное изменение, которое внесли продюсеры Первого канала. Певцов Дмитрия Маликова и Дмитрия Билана заменили в уже отснятом и смонтированном шоу "Фантастика" на Клима Шипенко и танцора Дмитрия Красилова. Причины замены судей не называются. Шоу должно выйти в сентябре 2022 года.
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