Хирург Кибишева: после развода Лепс сделал ряд пластических операций

В конце прошлого года певец Григорий Лепс и его жена Анна Шаплыкова приняли решение развестись после 20 лет совместной жизни.

По мнению пластического хирурга Алины Кибишевой, став свободным мужчиной после развода, Лепс успел сделать несколько пластических операций. В последние несколько месяцев многие заметили изменения во внешности артиста. Хирург считает, что своего новому внешнему виду певец обязан подтяжке лица, блефаропластике и пересадке волос, хотя сам Лепс предпочитает на эту тему не говорить.

"Порой возрастные изменения кожи вокруг глаз даже сказываются на зрении. Блефаропластика улучшает эстетику лица, поэтому артист после операции выглядит отдохнувшим и помолодевшим", — сказала Кабишева изданию "Комсомольская правда".

Ранее стало известно, что Лепс проводит время на отдыхе в Италии вместе со своей бывшей женой и детьми, что даёт надежду на воссоединение экс-супругов.