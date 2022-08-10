Шукшина не призналась, что не может получить элитные квартиры в центре Москвы

Актриса Мария Шукшина сообщила, что не имеет отношения к покупке элитных квартир в центре столицы и проблемам с их получением, про которые пишут в прессе.

Артистка утверждает, что такого количества дорогих квартир по такой внушительной стоимости она вообще не покупала.

"Ух, ты! А почему я не в курсе? Да еще столько квартир, да еще за такую заоблачную сумму", — иронично отметила Шукшина в своём Telegram-канале.

Ранее СМИ писали, что Шукшина судится по делу о получении элитного жилья в центре Москвы, которое откладывается на несколько лет. Шукшина приобрела три квартиры — одну четырёхкомнатную и две двухкомнатные — в элитном жилом комплексе "Кино 7", отдав за них около 200 миллионов рублей. Однако застройщик не спешит сдавать с срок недвижимость в Тверском районе, что вынудило актрису обратиться в суд.