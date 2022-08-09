Супруга Петросяна об источниках своих доходов: у нас с мужем всё общее

У пользователей, наблюдающих за постами и фото, которые выкладывает жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в своих соцсетях, периодически возникает вопрос, откуда у неё средства на такую красивую жизнь.

Все знают, что зарплата директора Театра эстрадных миниатюр, должность которого занимает Брухунова, не слишком велика. А в своих соцсетях супруга Петросяна демонстрирует дорогостоящую одежду, ювелирные украшения, блюда в шикарных ресторанах и фешенебельные курорты, которые явно несоизмеримы с размером её зарплаты.

Ответ на этот вопрос дала сама Брухунова корреспонденту 7Дней. ру. Жена Петросяна сказала, что спокойно пользуется деньгами своего знаменитого супруга и не считает это чем-то зазорным.

"Смысл семьи в том и заключается, что у нас все общее. Радости и горести, бюджет и крыша над головой", — сказала Брухунова.

Ранее жена Петросяна резко ответила своей подписчице, которая высказала своё мнение по поводу её пляжного образа. Брухунова в ответ на комментарий обвинила пользовательницу в отсутствии чувства такта, негативе и неуважении. С недавних пор супруга Петросяна, видя особенно нелестные для себя комментарии, начала обращаться за советом к юристу.