Раймонд Паулс: Пугачёва прилетит в Россию без Галкина

Композитор Раймонд Паулс приоткрыл завесу тайны над возвращением певицы Аллы Пугачёвой в Россию.

По словам маэстро, в планах Примадонны значится возвращение на родину в ближайшее время.

Паулс уточнил, что Пугачёва вернётся в Россию в компании своих детей, однако про планы своего супруга Максима Галкина артистка предпочла не рассказывать. Известно лишь, что у Галкина расписаны концертные туры по всеми миру на оставшееся лето и осень, и неизвестно, собирается ли он возвращаться на родину.

"Я с Аллой говорил. Она сказала, что вернётся с детьми в Москву", — сказал Паулс в разговоре с "МК".

По словам композитора, Пугачёвой и Галкину не всё равно, что происходит с их страной, они оба за неё беспокоятся и остаются ей преданы, невзирая на сложную политическую ситуацию.