Фронтмен культовой некогда группы "Машина времени" после начала СВО прочно обосновался в Израиле. И почему-то перестал следовать провозглашенному им же самим принципу "не прогибаться под изменчивый мир".
Теперь 68-летний рокер Андрей Макаревич прогибается. И очень старательно: поливает грязью свою родину при каждом удобном случае.
По мнению продюсера Максима Фадеева, такое поведение недавнего кумира миллионов объясняется просто: Макаревич болен. Психологически.
"Мне кажется, что Макаревич давно страдает заболеванием, которое в психологии называется "нарциссизм". Это момент социопатии. Неестественное восприятие самого себя. Из-за него у Андрея такое снобское отношение", — поделился продюсер в своем Telegram-канале.
К слову, "снобское отношение" Макаревича никак не распространяется на его новую родину — Израиль. По крайней мере, ни одного слова упрека правительству этой страны после бомбардировок Сектора Газа певец не высказал.
В чем его не преминули укорить подписчики в соцсетях:
"Андрей, наша с вами страна сегодня начала бомбить Сектор Газа, более маленькую и более слабую страну. Нам с вами надо что-то делать. Мы должны выйти и сказать нашему правительству "Нет войне”. Давайте остановим беспредел!!!", — написал один из них.
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