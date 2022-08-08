Задорнов восемь лет назад "раскусил" сущность российских "звезд"

Шутки писателя — сатирика Михаила Задорнова, ушедшего от нас почти пять лет назад, одна за другой начинают звучать пророчески.
Так, например, ещё в 2014 году он пошутил о русских "звёздах", объясняя, почему не любит, когда этот эпитет применяют по отношению к нему.
По мнению Задорнова, это звание присвоили себе люди, которые к звёздам не имеют никакого отношения:
"Настоящая звезда, когда гаснет, ещё много лет светит людям. Такой звездой был Пушкин, от которого свет идёт до сих пор. При этом он звездой себя не называл, как и другие классики. Хотя имели на это полное право.
А те, кто называет себя сегодня звёздами, — всего лишь бенгальские огни. Их так и надо называть".
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