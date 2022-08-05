По словам продюсера Павла Рудченко, состояние украинской исполнительницы Светланы Лободы сейчас оставляет желать лучшего.
Эксперт считает, что у певицы в данный момент по-настоящему безвыходное положение с точки зрения творчества и самореализации: в России Лобода петь больше не может, а на Западе таких, как она, и так слишком много, поэтому шансов пробиться там у звезды почти нет.
"Если здесь у нее был понятный образ, была своя ниша, то на рынке Европы и США артистов таких очень много. Это будет просто жалкая попытка с точки зрения творческого человека", — сказал Рудченко в беседе с порталом BLITZ+.
Ранее обозреватель Михаил Шахназаров весьма нелестно отозвался о музыкальных талантах Лободы. Он уверен, что с таким голосом артистка при всём желании не смогла бы построить такую творческую карьеру, как в России. По словам Шахназарова, "у нас Лободу назначили певицей и дали возможность петь под фанеру, портя людям вкус".
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