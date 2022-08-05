Депутат Сухарев предложил конфисковать имущество уехавших из России звёзд

По мнению депутата Госдумы Ивана Сухарева, имущество сбежавших за границу знаменитостей — Максима Галкина, Ивана Урганта, Чулпан Хаматовой - следует конфисковать, если выявится разница между их официальными доходами и расходами, которые себе позволяют эти звёзды.

Депутат полагает, что стоимость имущества знаменитостей намного больше, чем размер их официальных заработков, а значит, речь здесь идёт о больших суммах неуплаченных в казну государства налогов.

"Надо посмотреть, соответствуют ли их официальные доходы этим расходам. И если нет, налоги надо заплатить в доход государства. Я считаю, что это правильно. Я и сам всегда плачу налоги, и большинство наших граждан, у которых доходы минимальны. Это обязанность каждого гражданина. Здесь нет никаких репрессивных мер", — сказал Сухарев в беседе с "КП".

До этого Сухарев уже предлагал вплотную заняться проверкой доходов Галкина и Урганта, и того, откуда эти звёзды взяли деньги на покупку дорогостоящей недвижимости. Он напомнил, что уехавшие из России публичные личности сейчас заняты продажей своей недвижимости, оставшейся на родине.