Депутат Елена Драпеко порекомендовала Андрею Макаревичу не возвращаться в РФ

Депутат Госдумы Елена Драпеко порекомендовала Андрею Макаревичу "сидеть там, где он сидит", и не возвращаться в Россию.

Недавно певец Андрей Макаревич пожаловался, что его концерты в России отменяют. Первый зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко заявила, что в РФ нет официальных запретов на выступления артистов, критикующих специальную военную операцию (СВО) на Украине. Она предположила, что концерты могли быть отменены по решению организаторов, которые таким образом перестраховываются.

"Официально никаких запрещений выступать артистам у нас нет. Возможно, продюсеры, которые организовывают концерты, просто перестраховываются <…>. Хотя бы потому, что будут возмущены зрители их появлением, могут быть какие-то эксцессы на концертах", — сказала депутат в беседе с "Абзацем".

Депутат посоветовала Макаревичу вовсе не возвращаться в Россию, потому что он может столкнуться с неприятностями.

"Как гражданин России я ему хочу посоветовать не возвращаться в Россию, потому что здесь он встретит явное неодобрение многих патриотов. Ему лучше сидеть там, где он сидит".