Адвокат Алешкин: молчание Пугачёвой насчёт спецоперации — это мудрость

Исполнительница Алла Пугачёва до сих пор не делала никаких заявлений относительно российской спецоперации на Украине, и это очень мудро с её стороны. Такое мнение высказал адвокат Андрей Алешкин.

Юрист считает, что слишком настойчивые попытки некоторых людей побольше разузнать о чьей-то личной жизни не приводят ни к чему хорошему и не заслуживают уважения, порождая массу слухов.

При этом поведение супруга Пугачёвой Максима Галкина эксперт не считает осмотрительным и дальновидным.

"Всегда удивляет, как некоторые персоны пытаются узнать, что происходит в личной жизни других. Ранее начали распространять слухи, что в замке Пугачевой живет Никита Пресняков. Насколько я знаю эти данные не соответствуют действительности. Я считаю, что Примадонна поступает очень мудро, не высказываясь по поводу политики РФ. О ее супруге такого сказать не могу", — сказал Алешкин в интервью "Экспресс газете".

Пугачёва и Галкин уехали из России в самом начале спецоперации на Украине, после резких высказываний юмориста о действиях России, которые продолжились и за границей.

Пугачёва и Галкин несколько месяцев отдыхали и лечились в Израиле, потом по традиции сняли дом в Юрмале. У Галкина запланировано множество концертов и в Прибалтике, и в других странах Европы, а также в США и Австралии. При этом Примадонна уверяет, что собирается вернуться в Россию к началу учебного года, когда её детям нужно будет идти в школу.