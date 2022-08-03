Макаревич признался, что ему всё равно, что происходит с россиянами

Россиянам снова досталось от певца Андрея Макаревича, который живёт в Израиле с начала российской спецоперации на Украине.

На этот раз музыкант признался, что чувствует к своим уже бывшим соотечественникам абсолютное безразличие.

По словам Макаревича, непонятно, как жители России могли вообще стать такими, какими они являются сейчас. Он добавил, что не хочет в этом разбираться, и предложил сделать это вместо него врачам и учёным.

"Меня охватило полнейшее безразличие. Пусть разбираются ученые, пусть разбираются медики. Что такое происходило с этими людьми последние несколько сотен лет. Я не хочу даже в этом копаться", — сказал Макаревич на YouTube-шоу "Гвозди".

До этого музыкант уже рассказал, с какой радостью и радушием приняли его выступления израильские зрители. В доказательство своим словам Макаревич опубликовал видеозапись своего концерта в Израиле.