Россиянам снова досталось от певца Андрея Макаревича, который живёт в Израиле с начала российской спецоперации на Украине.
На этот раз музыкант признался, что чувствует к своим уже бывшим соотечественникам абсолютное безразличие.
По словам Макаревича, непонятно, как жители России могли вообще стать такими, какими они являются сейчас. Он добавил, что не хочет в этом разбираться, и предложил сделать это вместо него врачам и учёным.
"Меня охватило полнейшее безразличие. Пусть разбираются ученые, пусть разбираются медики. Что такое происходило с этими людьми последние несколько сотен лет. Я не хочу даже в этом копаться", — сказал Макаревич на YouTube-шоу "Гвозди".
До этого музыкант уже рассказал, с какой радостью и радушием приняли его выступления израильские зрители. В доказательство своим словам Макаревич опубликовал видеозапись своего концерта в Израиле.
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