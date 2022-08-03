Врач предостерёг уехавшего в Турцию Петросяна от печальных последствий поездки

Врач Юрий Серебрянский считает, что юморист Евгений Петросян поступил неосмотрительно, уехав с семьёй в жаркую Турцию.

По мнению специалиста, 76-летний артист вполне может сделать свою молодую вдовой, а его сын будет расти без отца, если Петросян не будет внимательнее относиться к своему здоровью.

Главный фактор риска, по мнению медика, — это жаркая погода, которая не опускается в Турции ниже 30 градусов. Это очень серьёзная нагрузка для человека пожилого возраста.

"Жара — это не лучший период для человека старшего поколения. У него молодая жена, и он стремится соответствовать этому. Как правило, это большая перегрузка во всех отношениях. Он там подтягивается, и профессия его стимулирует, но в чём-то это удлиняет жизнь, а в чём-то это большая перегрузка, и может всё закончиться плохо. Не должно быть излишеств", — пояснил Серебрянский в разговоре с порталом BLITZ+.