Пока Пугачёва за границей, её внук устраивает в деревне Грязь шумные гуляния

Бывшему депутату Госдумы Роману Худякову не даёт покоя отъезд певицы Аллы Пугачёвой и её супруга Максима Галкина за границу, и также судьбы людей из имения в подмосковной деревне Грязь.

Экс-парламентарий проинформировал публику, что замок в Грязи сейчас не пустует — там живёт внук Примадонны Никита Пресняков, который ведёт весёлую жизнь: по-хозяйски командует персоналом имения и постоянно устраивает шумные вечеринки, на которые жалуются соседи.

"Внук Максима Галкина уже вовсю устраивает в замке дедушки вечеринки, командует его охранниками и даёт распоряжения садовникам… Там пир на весь мир и шум на всю округу", — рассказал Худяков в своих соцсетях.

Пугачёва и Галкин уехали из России в самом начале спецоперации на Украине. Они несколько месяцев отдыхали и лечились в Израиле, потом по традиции сняли дом в Юрмале. У Галкина запланировано множество концертов и в Прибалтике, и в других странах Европы, а также в США и Австралии.