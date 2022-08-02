Топ-5 звёзд озолотившихся в РФ и сбежавших из неё: Барских, Лобода, Брежнева

24 февраля Россия начала специальную военную операцию (СВО) на Украине. После этого многие украинские звёзды, которые зарабатывали неплохие деньги в России, резко изменили своё мнение и поспешили уехать. Однако многие из них не вернулись на свою родину, а поехали в Европу.

Одним из них стал Макс Барских. Он начал публиковать ролики, в котором оскорблял Россию и унижал граждан РФ. У певца были запланированы концерты, но он отменил их, заявив, что не будет возвращать деньги за билеты, а направит эти средства украинским военным. Затем он опубликовал фотографии, на которых якобы проходит военные учения и хочет учувствовать в СВО. Но затем певец уехал на гастроли за границу.

В Европу переехала и Светлана Лобода. Украинские поклонники долго требовали от певицы заявления по поводу СВО, но она молчала до тех пор, пока не пересекла границу России. Сейчас певица заявляет, что даже не думает возвращаться в страну, которая принесла ей популярность и большие гонорары.

Советский и латвийский актёр театра и кино Ивар Калныньш покинул Россию вслед за Чулпан Хаматовой, заявив, что жалеет обо всех съемках в стране. Недавно он пожаловался, что никто из российских коллег не поздравил его с днём рождения.

Певица Вера Брежнева покинула РФ без громких заявлений, однако в социальных сетях отписалась почти ото всех звезд российского шоу-бизнеса. Ранее она рассказывала, что помогает Украине работая волонтёром в пункте гуманитарной помощи в Италии.

О народной артистке СССР Софии Ротару уже давно ничего не было слышно. После начала СВО фанаты начали требовать от неё заявлений, но она молчала. Из-за этого украинцы ополчились на неё даже после того, как она поддержала Незалежную.