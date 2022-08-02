Журналист Сорокин о воссоединении Лепса с бывшей женой: "Срослись душами"

Поклонников певца Григория Лепса воодушевила новость о том, что артист отдыхает вместе со своей бывшей супругой. Журналист Денис Сорокин разделяет всеобщую надежду на воссоединение знаменитостей.

Обозреватель уверен, что супруги снова будут вместе.

Сорокин считает, что долгие совместные отношения, которые связывали Лепса и Анну Шаплыкову, это большой плюс, потому что они вместе прошли через многое. И взрослому человеку смысла тратить время и нервы на то, чтобы привыкнуть к новому партнёру или партнёрше, если есть человек, которого ты давно знаешь, и которой готов принять тебя со всеми твоими странностями и недостатками.

"Все эти молодухи, которые хотят заполучить его внимание, это всё эмоции. Он умный человек, всё прекрасно понимает. Под эту молодую придётся заново подстраиваться, выслушивать её чушь. А с женой они столько лет прожили вместе, срослись душами. Лепс же непростой мужик, со своими фортелями, и если она его и раньше принимала, значит, и сейчас примет", — сказал Сорокин в беседе с порталом BLITZ+.

Лепс и Шаплыкова развелись в 2021 году после 20 лет совместной жизни. Журналистам стало известно, что сейчас певец вместе с бывшей супругой и детьми вместе отдыхают в Италии.