Наташа Королёва возмутилась слухами о своей "эмиграции" в прессе

Певица Наташа Королёва "прошлась" по жадным до скандальных новостей журналистам, которые поспешили сообщить общественности о том, что артистка эмигрировала в США.

Королёва уточнила, что частые поездки по миру — это особенность её профессии, но здесь вовсе не идёт речь об эмиграции.

"По своей работе мне приходится много ездить не только внутри моей любимой страны, но и за ее пределами. И это нормально. В этом нет ничего предосудительного. Нормальный, уважающий себя журналист обратился бы ко мне, либо в мой офис с вопросами о причинах поездки", — объяснила Королёва в своих соцсетях.

То, что певица покинула Россию — это, по её собственным словам, лишь "извращённые фантазии" представителей прессы. Королёва считает, что такие "писаки", "бесцеремонно пытающиеся столкнуть людей лбами", не уважают и дискредитируют в первую очередь самих себя, а не только человека, о котором пишут.

Королёва и её родные являются владельцами недвижимости в Майами, где на постоянной основе живёт мать певицы.