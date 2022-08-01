Барецкий: перед показом российских фильмов зрителям нужно наливать водку

Перед показом отечественных фильмов в кинотеатрах зрителям нужно наливать водку или пиво. С такой инициативой выступил известный шоумен, президент Союза профессиональных ритуальных агентов Станислав Барецкий.

В интервью Общественной Службе Новостей он отметил, что владельцы некоторых кинотеатров запустили "бесплатное предсеансовое обслуживание" российских картин. Как пояснил шоумен, сначала зрителям показывают голливудский блокбастер со студийным дубляжом на русский язык, а затем включают отечественный фильм.

По словам Барецкого, российский кинематограф является "отсталым" и "философско-просветительским". Он подчеркнул: россияне хотят многобюджетных картин, чтобы "не напрягать мозги и расслабиться" в кинотеатре.

"Мне кажется, перед показом наших фильмов нужно не голливудский блокбастер крутить, а наливать бесплатно пиво или водку", — считает шоумен.

Ранее народный артист России Владимир Бортко заявил, что отказ голливудских студий работать с РФ — самая безобидная санкция, которая позволит российскому кинематографу развиваться.