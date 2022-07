Лоза об отмене концертов Little Big: без "толстого" зрители ничего не потеряют

В России отменили запланированный в этом году гастрольный тур группы Little Big по 25 городам. Однако зрители от этого не слишком пострадают, считает музыкант и блогер Юрий Лоза.

Ранее группа была российской, но после негативных высказываний о спецоперации уехала в США.

По словам Лозы, организаторов концертов можно понять, так как головная боль, которая может появиться в любой момент и там, где её совсем не ждёшь, никому не нужна.

Композитор отметил, что никто в данном случае не может гарантировать, что "американские хлопцы" не станут декларировать со сцены своё негативное отношение к России или отменять выступления из-за плакатов на стенах концертных залов, как это уже было с Юрием Шевчуком и БИ-2. А патриотически настроенные граждане могут отрицательно отреагировать на вывеску "We Are Little Big", которой озаглавлен данный тур.

Само творчество артистов Лоза обсуждать отказался, пояснив, что не знает их песен, а никто из его знакомых не смог ничего напеть. Однако все вспомнили прикольного толстого танцора (Дмитрия Красилова - Прим. ред.), но по слухам, он в коллективе уже не работает, заметил музыкант.

"Ну, а если толстого не будет, то и зрители, которых лишат возможности посетить данное действо, ничего особенно не потеряют", — заключил он.