Тарасов признался, что общался с Бузовой после развода

Российский футболист, полузащитник Дмитрий Тарасов признался, что общался с Бузовой после развода.

Бывший муж телеведущей, отвечая на вопросы подписчиков, рассказал, что после развода с Ольгой Бузовой он общался с ней. Однако футболист не стал вдаваться в подробности о чём был их разговор.

"Да было, общались. Но пусть это останется тайной", - сказал Тарасов.

Дмитрий Тарасов находится в разводе с бывшей ведущей телешоу "Дом-2" Ольгой Бузовой с 2016 года. Футболист нередко использует имя бывшей жены, интригуя подписчиков подробностями их совместной жизни. Некоторые считают, что таким образом Тарасов привлекает к себе аудиторию и внимание на фоне угасающей славы. Недавно он заявил, что даже мог бы поучаствовать в совместном проекте с бывшей женой, но таких предложений не поступало.