Блогер Жигалова: Александр Ревва сбежал в Испанию после начала спецоперации

Комедийный актёр Александр Ревва перестал выходить на связь с поклонниками после начала военной спецоперации на Украине. Журналистка Алёна Жигалова убеждена, что шоумен эмигрировал в Испанию.

Блогер заявила, что фанаты Реввы попросили её провести расследование и узнать, куда исчез артист. Жигалова выяснила, что комик уже давно уехал из России.

"Я узнала, что Артур Пирожков (псевдоним Александра Реввы. — Прим. ред.), оказывается, уехал в Испанию, точнее он туда сбежал, испугавшись всего, что происходит", — отметила журналистка в новом выпуске YouTube-шоу "Алёна, блин!".

Жигалова подчеркнула, что после бегства из страны все счета Реввы были заблокированы. Более того, шоумен лишился роскошной недвижимости.