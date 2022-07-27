Жигалова: Галкин боится, что Пугачёва не возьмёт его с собой в Россию

Галкин боится, что Пугачёва не возьмёт его с собой в Россию, заявила телеведущая и журналистка Алёна Жигалова.

Максим Галкин опубликовал новое видео, где он вместе с семьёй прогуливается по городу. На видео телеведущий отстал от жены и детей и просит их не бросать его во время прогулки. По мнению Жигаловой, это служит сигналом к тому, что артист боится остаться один.

"Максим Галкин начинает напрягаться, ведь до окончания каникул Гарри и Лизы осталось чуть больше месяца, а сама Алла говорила о возвращении в Россию к 1 сентября", — написала журналистка.

Стоит отметить, что Пугачёва, в отличие от своего мужа, не делала никаких политических заявлений после 24 февраля, и ей ничего не мешает вернуться в Россию.