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Музыкальный критик: сейчас не время для всероссийского тура Little Big

Шоу-бизнес

Музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с Pravda.Ru положительно оценил решение известного коллектива Little Big не организовывать в этом году гастроли на территории России. По мнению эксперта, исполнители поступили правильно.

Музыкальный критик: сейчас не время для всероссийского тура Little Big

"Фигура артистов Little Big, на мой взгляд, двоякая. Их заявления многим не нравятся по понятным причинам. Музыканты сами отменили концерты, так как поняли, что сейчас не время для всероссийского тура", — сказал специалист.

Вместе с этим он отметил, что группа Little Big могла бы победить в конкурсе "Евровидение" в 2020 году. Россияне полюбили певцов после популярного клипа UNO, подчеркнул Бабичев.

"Возможно эти музыканты смогут вернуться и выступить. В сообщении об отмене концерта Little Big признавались в любви к родине. То есть они надеются на скорую встречу со своим слушателем и зрителем, — заключил собеседник издания.

Ранее исполнители Little Big сообщили об отмене гастролей в России.

"Не представляется возможным", — заявили певцы.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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