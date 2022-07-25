Боня гневно высказалась о Приходько: она восхищается Ку-клукс-кланом

Виктория Боня гневно высказалась об Анастасии Приходько, напомнив, что певица восхищается Ку-клукс-кланом.

Певица Анастасия Приходько резко высказалась о россиянах, заявив, что "эта нация вызывает отвращение". Она желает, чтобы несчастья обрушились на жителей России, в том числе и на детей. Виктория Боня была возмущена такими словами. Бывшая участница "Дома-2" недоумевает, как человек, который построил карьеру в России, может теперь ненавидеть эту нацию.

"Что с такими персонажами не так? Даже не берем во внимание какие-то общечеловеческие нормы поведения… Она карьеру построила в России, в 2007 году стала победительницей "Фабрики звезд-7", а в 2009 году вообще представляла Россию на "Евровидении", а потом такие высказывания позволяет себе", — негодует Боня.

Боня опубликовала видео, на котором певица открыто выражала симпатию в адрес общественно-порицаемых идей. Виктория отметила, что ожидать иного от человека, который восхищается Ку-клукс-кланом, не приходится.