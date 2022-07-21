Охота на ведьм продолжается: агентом Кремля назначен Микки Рурк

Американский актёр Микки Рурк разоблачен, как агент Кремля. Его обвиняют в "работе на русских".

Поводом для сомнений в его "благонадёжности" стала футболка с портретом российского президента, в которой он пришёл в студию одного из телеканалов.

Впрочем, сам Рурк нисколько не расстроен и оправдываться ни перед кем не собирается. О чем и заявил во время эфира, когда ведущий "указал ему на ошибку":

"Мне пофиг что вы обо мне думаете. Я уважаю Путина. Он великий президент великой независимой страны. Я никогда не перестану любить русских только за то, что они русские. Можешь приставить к моей голове пистолет и сказать: "Перестань любить их!" А я скажу: "Иди к черту, жми на курок, говнюк!"

К слову, напомним, в Америке в последнее время "находят" агентов Кремля в самых неожиданных местах. Точнее, лепят этот ярлык людям, которых ещё недавно готовы были носить на руках. Как, например, в случае с Гретой Тунберг.