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Политик Тюльпанов заступился за Пугачёву: никто не запретит ей въезд в Россию

Шоу-бизнес

Положение певицы Аллы Пугачёвой, до сих пор находящейся за границей, куда она уехала вместе со своим супругом Максимом Галкиным после начала спецоперации на Украине, до сих пор остаётся "в подвешенном состоянии".

Политик Тюльпанов заступился за Пугачёву: никто не запретит ей въезд в Россию

Некоторые россияне негативно высказываются об артистке, помня резкие высказывания о России и россиянах её мужа, Максима Галкина и забывая о том, что сама Примадонна до сих пор никаких политических заявлений не делала. Поэтому в вину Пугачёвой можно поставить лишь её отъезд за границу, где она отдыхает и лечится.

Политик Владислав Тюльпанов уверен, что певица ни в чём не виновата перед россиянами, ведь она до сих пор не позволяла себе хоть как-то комментировать слова своего мужа. По этой причине политик считает, что оснований для запрета на въезд в Россию для Пугачёвой просто нет.

"Алла Борисовна — легенда нашей эстрады. Поскольку она никаких противоречивых высказываний не делала в отношении спецоперации РФ на Украине и у нее не было никаких антипатриотичных высказываний и действий, — запретить ей въезд в Россию ни у кого нет никаких полномочий. Не за что певице и запрещать выступать на территории нашей страны", — заявил Тюльпанов в беседе с "Экспресс газетой".

Сразу после начала спецоперации на Украине Пугачёва с Галкиным уехали в Израиль, где жили в течение нескольких месяцев. Сейчас они отдыхают в Латвии, в элитном особняке в Юрмале.

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Автор: Светлана Нерадовская
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