Ивар Калныньш обесценил свои роли в российском кино: "Выбросить всё на фиг"

Актёр латвийского происхождения Ивар Калныньш решил разорвать все отношения, которые связывали его с Россией, в которой он сыграл много блестящих ролей и пользовался искренней любовью поклонников.

Сейчас Калныньш активно снимается в Риге, и, несмотря на долгое участие в российском кинобизнесе, о его возобновлении и каких-то делах с РФ для него сейчас, по его словам, не может быть и речи.

К своим ролям в российском кино 73-летний Калныньш сейчас относится как к пустому месту.

"Выбросить все на фиг! Я бывал в Белых Столбах (микрорайон города Домодедово Московской области), смотрел мировое кино, знаю, что происходило за весь XX век. А такие грустные дела заставляют еще раз посмотреть на все серьезно. Конечно, эта история, которая останется, но я не люблю жить воспоминаниями. Хочется идти вперед и видеть свет", — сказал Калныньш в YouTube-шоу "Живой гвоздь".

Насчёт своей творческой карьеры на родине актёр полон оптимизма, и уверен, что работа для него здесь ещё найдётся, несмотря на возраст.

Калныньш не поддерживает спецоперацию на Украине и позволяет себе негативные высказывания в адрес России, которые при этом не распространяются на его бывший российских коллег, с которыми ему довелось работать.

"Жаль, будем ждать лучших времен. Большую часть жизни провел на советской и российской сценах. Все по этому поводу мне тихо завидовали. Но сейчас невозможно находиться в двух местах одновременно", — добавил Калныньш.