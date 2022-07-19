Адвокат Алешкин: в случае развода с Галкиным Пугачёва останется с пустыми руками

Если пара Аллы Пугачёвой и Максима Галкина решит развестись, то у Примадонны не останется почти никакого имущества в подмосковной деревне Грязь.

Выяснилось, что покупка земельных участков в Грязи проводилась Галкиным в разные годы. Например, первый участок был куплен в 2004 году, следующий — в 2008, дальше были сделки с 2016 по 2018 годы, и, наконец, завершилось всё приобретением последнего участка площадью в 673 квадратных метра 20 июля 2020 года.

Регистрацию своего дворца, равно как и его спа-зоны, Галкин провёл 21 сентября 2011 года, а его свадьба с Пугачёвой состоялась чуть позже, 23 декабря 2011 года.

Адвокат Андрей Алешкин напомнил, что при разводе всё имущество пары будет разделено пополам, но это касается лишь той его части, которая была куплена после свадьбы, состоявшейся 23 декабря 2011 года.

"Получается, что Пугачева может претендовать лишь на те земли в Грязи, которые были куплены в 2016–2020 годах. А из построек ей положена лишь половина "скворечника" на 29 квадратных метров для прислуги", — объяснил Алешкин, слова которого приводит "Комсомольская правда".

Адвокат добавил, что Галкин, которого едва ли слишком ждут в России, может сделать дарственную на супругу, переписав на неё своё имущество.