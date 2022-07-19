Украинского певца Юрия Бардаша затравили на родине за поддержку РФ

Поддержавшего Россию украинского певца Юрия Бардаша затравили на родине за песню "POZICIYA".

Украинский продюсер, хореограф, певец Юрий Бардаш является основателем продюсерского центра "Kruzheva Music". Он также являлся продюсером проектов "Quest Pistols", "Quest Pistols Show", "Грибы", "Нервы", Луна, Wellboy и др.

Недавно Бардаш выпустил песню "POZICIYA", в которой раскритиковал действия украинских властей. Он поёт о том, что в Донбассе живёт вольный народ, а Бандера* это не их герой.

"Вопрос: зачем востоку Бендера? Это не наш герой, не наша вера. У нас Стаханов, Алчевский, у нас герой труда, спец класс", — поёт Бардаш.

Зеленского он сравнивает с больным кривым шутом, который сделал из футбольных хулиганов убийц, душегубов и кровопийц. Бардаш призывает президента Украины уехать и сохранить народ.

"По лицу же видно — ты торчишь. Гундосишь под нос и мычишь. Уедь и спрячься, тебе помогут. <…> Сохрани народ, не разжигай пушки, деньги не помогут. Ты привёл нас, дальше — край. Уходи, исчезай", — обращается к Зеленскому Бардаш.

Ведущая шоу "Алена, блин!" Алёна Жигалова рассказала, что после выпуска песни украинцы раскритиковали Бардаша. Украинский шоу-бизнес начал травлю музыканта, которая привела к тому, что от него ушла жена, запретив видеться с ребенком.

* лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ)