Собчак о новой девушке Богомолова: "Узнаю, что он даже имя не скрывает"

Ксения Собчак узнала о новой девушке Константина Богомолова и в отместку опубликовала фото своего любимого мужчины.

Собчак призналась, что иногда позволяет себе необычным образом проводить часы досуга. Она назвала это своей стыдной тайной страстью.

"Слушаю песни Рогозина, например, подумываю завести собаку, читаю отечественную прессу, в чьих заголовках присутствует "Собчак"", — написала Ксения Анатольевна.

Журналистка объяснила, что особенно её влекут "отбитые заголовки". Собчак отметила, что один из заголовков её по-настоящему заинтриговал. В нём говорилось о том, что Богомолов представил новую девушку.

Кликаю. Узнаю, что он даже имя не скрывает — а в конце Анька. Чувствую себя лохом, которого опять … (обманули). Короче, не буду тогда скрывать. Публикую имя любимого мужчины", — написала звезда ТВ и интернета.

Далее Ксения публикует снимок своего сына Платона.

Анькой оказалась дочь Константина Богомолова от предыдущего брака с актрисой Дарьей Мороз.

Ранее Собчак отреагировала на признание журналиста Михаила Шахназарова о том, что она является ему во снах. Звезда восприняла это "как что-то глубоко фрейдисткое".