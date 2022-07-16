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Журналист Грозданов: Галкин не спешит вернуться в Россию из-за денег и политики

Шоу-бизнес

Артист Максим Галкин в Россию возвращаться не торопится по двум причинам. Об этом рассказал журналист Феликс Грозданов изданию PROZVEZD.

Журналист Грозданов: Галкин не спешит вернуться в Россию из-за денег и политики

Он отметил, что у Галкина сейчас идёт летний гастрольный тур. И зрители валят на его концерты на фоне шумихи, возникшей после резких высказываний юмориста о спецоперации.

Сейчас Максиму нужно зарабатывать деньги не только на Аллу, но и на оплату обучения детей в 1-й Московской гимназии, пояснил журналист. Он добавил, что это стоит около трёх миллионов рублей в год.

Вторая причина — это политика, считает собеседник издания. По его мнению, Галкин надеется, что все его высказывания забудут спустя какое-то время, всё успокоится, и зрители его примут назад с любовью. Но это не так, считает журналист.

Последние заявления артиста не укладываются в голове, умнее с его стороны было бы промолчать, заключил Грозданов.

 

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Автор: Максим Александров
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