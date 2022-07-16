Пуэрто-риканского певца Рики Мартина обвиняют в домашнем насилии над племянником. Согласно информации, если правоохранительные органы докажут, что интимная связь и агрессия была, артисту грозит около 50 лет тюремного заключения.
По словам самого потерпевшего, Мартин неоднократно проявлял агрессию в течение по меньшей мере семи месяцев. Однако он уточнил, что имели место "романтические отношения".
"По словам потерпевшего, Рики Мартин проявлял физическую и психологическую агрессию в ходе отношений, которые продолжались в течение семи месяцев. С учётом того, что заявителем является его собственный племянник, артисту грозит совершенно другое наказание. Рики Мартин может быть приговорён к 50 годам тюрьмы", — пишет испанское издание Marca.
Обвинения против певца выдвинули ещё в начале июля, но личность потерпевшего раскрыли только недавно. Им оказался 21-летний племянник Мартина — Деннис Ядиэл Санчес.
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