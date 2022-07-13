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Они возвращаются: уехавший в Израиль Максим Леонидов даст концерты в Москве

Шоу-бизнес

Российские звёзды, спешно уехавшие за границу с началом спецоперации на Украине, начинают потихоньку возвращаться на родину за привычным заработком.

Они возвращаются: уехавший в Израиль Максим Леонидов даст концерты в Москве

К таким "возвращенцам" можно отнести и певца Максима Леонидова, который, приехав в Россию из Израиля, уже объявил о своих московских выступлениях в соцсетях.

Леонидов сообщил, что ждёт своих поклонников на концерты в Москве, запланированные на 1 и 2 августа.

Однако не все россияне радостно восприняли новость о возвращении артиста, который ещё недавно объявил об окончательном переезде в Израиль, собравшись сделать эту страну "центром жизни своей семьи". Однако какие-то обстоятельства всё-таки заставили музыканта передумать.

Леонидов уехал из России в числе многих других российских звёзд, когда РФ начала спецоперацию на Украине. Он обещал, что его семья настроена привыкнуть к жизни в Израиле. Тогда многие россияне и коллеги музыканта осуждали его поведение.

Также о своих планах дать концерты в России заявил и другой уехавший в Израиль музыкант — Андрей Макаревич, который по примеру Леонидова собрался выступать в ряде крупных российских городов.

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Автор: Светлана Нерадовская
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