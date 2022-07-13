Музыкант Андрей Макаревич, который после начала российской спецоперации на Украине уехал в Израиль, собирается дать ряд концертов в России, несмотря на оскорбительные высказывания в адрес своей Родины и россиян.
"На осень запланированы выступления в Уфе, Казани, Волгограде и других крупных городах", — сообщила "Телепрограмма".
Кроме того, Макаревич не отказывается от выступлений на частных мероприятиях, которых сейчас даёт примерно по два в месяц. За такие частные выступления певец получает по 3 миллиона рублей.
Ранее Макаревич ответил на вопрос о возможности своего возвращения в РФ. Он заявил, что может вернуться, когда Россия опять будет "нормальной".
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Подобная тактика применялась в Карабахе азербайджанцами против Армении.