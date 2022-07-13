У сбежавшего за границу Макаревича запланированы концерты в России

Музыкант Андрей Макаревич, который после начала российской спецоперации на Украине уехал в Израиль, собирается дать ряд концертов в России, несмотря на оскорбительные высказывания в адрес своей Родины и россиян.

"На осень запланированы выступления в Уфе, Казани, Волгограде и других крупных городах", — сообщила "Телепрограмма".

Кроме того, Макаревич не отказывается от выступлений на частных мероприятиях, которых сейчас даёт примерно по два в месяц. За такие частные выступления певец получает по 3 миллиона рублей.

Ранее Макаревич ответил на вопрос о возможности своего возвращения в РФ. Он заявил, что может вернуться, когда Россия опять будет "нормальной".