Буланова осудила непатриотичных "Би-2", зарабатывающих гонорары в России

Заслуженная российская артистка РФ Татьяна Буланова посоветовала группе "Би-2" "считаться с правилами", если артисты зарабатывают в России. Так певица отреагировала на историю с выступлением непатриотичной группы во время финала Суперкубка России по футболу на петербургской "Зенит-Арене". Изначально в финале мероприятия должна была выступить группа "Ленинград". Однако из-за критики ее фронтмена Сергея Шнурова в адрес провальной политики управления городом губернатора Александра Беглова, как сообщали СМИ, петербургских музыкантов заменили на группу "Би-2", ранее отказавшуюся выступать на фоне Z символики в Омске.

Скандал с выступлением группы "Би-2" по окончании финального матча за Суперкубок России по футболу между питерским "Зенитом" и московским "Спартаком" прокомментировала заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова.

Изначально вместо рок-группы должен был выступить петербургский коллектив "Ленинград", участники которого являются давними болельщиками "Зенита". Однако, как сообщают СМИ, губернатор Александр Беглов выступил против этого из-за критики деятельности градоначальника со стороны фронтмена группы Сергея Шнурова. Певец неоднократно обращал внимание на полный упадок Северной столицы, спровоцированный серией управленческих провалов Смольного и лично Беглова. За обоснованную критику Шнуров неоднократно подвергался нападкам со стороны окружения губернатора.

По поводу выступления "Би-2" Буланова заявила, что, живя и зарабатывая гонорары в России, артисты должны считаться с правилами, а не заявлять, что им "по барабану".

"Что касается их высказываний против спецоперации, честно говоря, наверно, живя в России и зарабатывая здесь деньги, нужно считаться с правилами что ли. А музыкантам было по барабану, сказал кто-то из музыкантов", — возмутилась Буланова.

Ранее стало известно, что группа "Би-2" отказалась выступать на своем концерте в Омске из-за растянутого на заднем фоне баннера с "Z" символикой. Более того, на поле петербургской "Зенит Арены" лидер группы Егор Бортник вышел с атрибутикой "Спартака". Фанаты громким гулом встретили непатриотичную группу, освистывая на протяжении всего их выступления.

Сам же Бортник в закулисье высказал свое полное безразличие на реакцию футбольных болельщиков.