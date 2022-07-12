Домработница Киркорова о его личной жизни: "Женится Филипп лет через десять"

После развода с певицей Аллой Пугачёвой поп-король российской эстрады Филипп Киркоров старается не распространяться о своей личной жизни, сосредоточившись на своих детях — Аллы-Виктории и Мартина.

Однако, как считает бывшая помощница по хозяйству Киркорова, если бы он только захотел, он бы уже давно женился, поскольку претенденток на место его супруги за этот период было немало. При этом женщина признала, что такую, как Алла Пугачёва, встретить ещё раз невозможно.

Также домработница полушутя добавила, что и сама была бы не прочь выйти замуж за артиста.

"Аллу, во-первых, забыть невозможно. Ее никто не забудет: ни я, ни он. И никто другой! Потому что таких, как Алла, у нас больше нет и не будет. А женится Филипп, может быть, лет через десять только на мне. Шучу, конечно. Он такой красавец! А потом уже и поезд ушел. У него могли быть Анастасия Стоцкая, Ани Лорак и другие красотки… Ну зачем я? Хотя у меня с ним была очень счастливая жизнь!" — приводит слова домработницы портал Prozvezd.