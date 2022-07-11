Беглова посчитали мелочным после запрета Шнурову выступить на Суперкубке

Запрещать выступления музыкантов по личным мотивам — это мелочно для губернатора Петербурга Александра Беглова. Такое мнение высказал политолог Сергей Марков по поводу запрета группе "Ленинград" в выступлении в финале Суперкубка России, который разыгрывался между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком".
Политолог, общественный деятель, кандидат политических наук Сергей Марков считает, что поведение губернатора Петербурга Александра Беглова в скандале с запретом на выступление группе "Ленинград" в финале Суперкубка России выглядит как "мелочное".
По мнению эксперта, сам факт запрета не вызывает удивления, ведь ранее фронтмен группы Сергей Шнуров активно критиковал градоначальника за серию управленческих провалов, которые привели к общему упадку в Петербурге. Но подобные попытки расквитаться с обидчиком — это проявление совсем "мелочной" позиции.
"Это [введение запрета на выступление Шнурова на стадионе, о котором писали СМИ — прим. ред.] естественно, поскольку Шнуров активно выступает против Беглова и активно его критикует. Беглов сам себе противник, что ли? […] Это немножко может быть мелочным", — заявил Марков.
Напомним, 9 июля петербургский "Зенит" с разгромным счетом 4:0 обыграл московский "Спартак" и стал обладателем Суперкубка России. Однако матч ознаменовался скандалом из-за запрета известным фанатам петербургского клуба группе "Ленинград" и ее лидеру Сергею Шнурову в выступлении и заменой ее на непатриотичный коллектив "Би-2".
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