Журналист Манукян включил в "белый список артистов" Баскова, Лепса и Долину

Журналист Вадим Манукян заявил, что общественность слишком много внимания уделяет артистам, которые выступили против российской спецоперации на Украине. Даже был составлен "чёрный список" знаменитостей, которые встали на сторону киевского режима. Однако, по мнению Манукяна, необходимо сконцентрироваться на "белом списке" артистов, которые поддерживают народ Крыма и Донбасса.

"Считаю, что необходимо концентрироваться не на "чёрных списках" предателей, а на "белых списках" патриотов", — объяснил Манукян в беседе с ФАН.

Журналист считает, что в "белый список" необходимо внести Николая Баскова, Григория Лепса, Ларису Долину, Чичерину, Юту, Ольгу Кормухину, Ирину Дубцову, Олега Газманова, Александра Маршала, Аниту Цой, Виктора Рыбина и Наталью Сенчукову, Сергея Безрукова, Евгения Петросяна, Ивана Охлобыстина, Фёдора Добронравова, Владимира Машкова. Также патриотами своей родины оказались Дмитрий Харатьян, Марина Майко, Лев Лещенко, Валерия, Полина Гагарина, Наталья Подольская, Виктория Дайнеко, Владимир Пресняков-младший, Владимир Пресняков-младший, Shaman, Денис Майданов. По мнению Манукяна, в "белый список" должны быть включены такие группы, как "Любэ", "Земляне", "СПБ", Reflex и Todes.