Киркоров рискует остаться без концертов в Анапе

Концерты поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова в Анапе в данный момент под большим вопросом. Горожане требуют у представителей местных властей отказаться от выступлений певца.

Как сообщает издание "Анапское Черноморье", отмены концертов Киркорова требуют сразу несколько организаций: Центр славянской культуры, казачье общество района, Центр армянской национальной культуры, греческая организация "Горгиппия".

То, что общественность Анапы так массово ополчилась на артиста, легко объяснить — ему до сих пор не могут простить скандальный номер на композицию "Мария Магдалена", в ходе которого артист позволил себе залезть на декорацию, изображающую лежащий крест.

После этого Киркорова обвинили в оскорблении чувств верующих, после чего последовала отмена его концертов в Майкопе, Ставрополе и Пятигорске.