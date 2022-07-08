Концерты поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова в Анапе в данный момент под большим вопросом. Горожане требуют у представителей местных властей отказаться от выступлений певца.
Как сообщает издание "Анапское Черноморье", отмены концертов Киркорова требуют сразу несколько организаций: Центр славянской культуры, казачье общество района, Центр армянской национальной культуры, греческая организация "Горгиппия".
То, что общественность Анапы так массово ополчилась на артиста, легко объяснить — ему до сих пор не могут простить скандальный номер на композицию "Мария Магдалена", в ходе которого артист позволил себе залезть на декорацию, изображающую лежащий крест.
После этого Киркорова обвинили в оскорблении чувств верующих, после чего последовала отмена его концертов в Майкопе, Ставрополе и Пятигорске.
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