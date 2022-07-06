Агата Муцениеце расплакалась после встречи с поклонницей в церкви

Актриса Агата Муцениеце расплакалась после встречи с поклонницей в церкви.

Латвийская актриса театра и кино Муцениеце приобрела популярность после съёмок в российском сериале "Закрытая школа". На съёмках она познакомилась с актёром Павлом Прилучным, за которого впоследствии вышла замуж. После развода Муцениеце стала активно делиться с поклонниками своей жизнью, публикуя фото и видео.

Недавно актриса рассказала, что после похода в церковь не смогла сдержать слёз, когда к ней подошла женщина и сказала, что влоги Агаты её спасают.

"В такие моменты я сажусь в машину и невольно плачу. Всё не зря, думаю я в такие моменты. Всё не зря… и мы с вами нужны друг другу! Простите за сентиментальность", — написала Муцениеце.