Актриса Агата Муцениеце расплакалась после встречи с поклонницей в церкви.
Латвийская актриса театра и кино Муцениеце приобрела популярность после съёмок в российском сериале "Закрытая школа". На съёмках она познакомилась с актёром Павлом Прилучным, за которого впоследствии вышла замуж. После развода Муцениеце стала активно делиться с поклонниками своей жизнью, публикуя фото и видео.
Недавно актриса рассказала, что после похода в церковь не смогла сдержать слёз, когда к ней подошла женщина и сказала, что влоги Агаты её спасают.
"В такие моменты я сажусь в машину и невольно плачу. Всё не зря, думаю я в такие моменты. Всё не зря… и мы с вами нужны друг другу! Простите за сентиментальность", — написала Муцениеце.
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