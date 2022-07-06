Юрий Лоза высказался о покинувших Россию артистах: "Они уже не наши"

Известный исполнитель Юрий Лоза сказал, что творческих люди, которые уехали из нашей страны, нельзя назвать россиянами.

По словам звезды, граждане РФ, которые решили жить на территории другого государства, больше не относятся к России, даже если родились в этой стране. Как объяснил музыкант, такие личности выбрали другие ценности, образ жизни и язык.

"Они (эмигранты. — Прим. ред.) уехали, а если они уехали, значит, они уже не наши", — подчеркнул Лоза, слова которого приводит издание "Аргументы и факты".

Ранее РФ покинули члены популярной группы Little Big, которые раскритиковали военную спецоперацию Москвы по принуждению к миру на Украине. Известно, что сейчас они живут в Лос-Анджелесе.